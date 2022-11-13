Нетаниягу прибыл в резиденцию президента перед получением мандата

Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу прибыл в резиденцию президента в Иерусалиме перед получением мандата на формирование 37-го правительства Израиля от президента Ицхака Герцога.
Правый и религиозный блок Нетаниягу получил 64 из 120 мест в Кнессете на выборах 1 ноября, расчистив себе путь к власти после 19 месяцев пребывания в оппозиции.
Уже ведутся переговоры о формировании возглавляемого «Ликудом» правительства, в которое войдут ультраправый альянс «Религиозный сионизм» и «Оцма-Йехудит», а также харедимские партии «Шас» и «Объединенный иудаизм Торы».
Ранее Курсор писал, что Ицхак Гольдкнопф жестко осудил высказывания Либермана.