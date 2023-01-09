Нетаниягу: Пришло время «сомкнуть ряды» между Израилем и США по Ирану

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу виртуально выступил на конференции AIPAC, где выразил надежду на сотрудничество с администрацией президента США Джо Байдена по проблеме Ирана.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Благодаря храбрым мужчинам и женщинам Ирана весь мир видит то, о чем мы говорили, что это ужасный, репрессивный, террористический режим. Пришло время сомкнуть ряды между Израилем и Соединенными Штатами — и другими. И я с нетерпением жду возможности обсудить этот вопрос с президентом Байденом и его командой. Я думаю, что сегодня есть больше сходства умов, чем когда-либо», ‒ сказал Нетаниягу.

Отметим, что AIPAC, Американо-израильский комитет по общественным связям, является американской общественной организацией. Ее цель ‒ оказание влияния на проведение произраильского курса во внешней политике США. AIPAC присуща более консервативная позиция, чего его либеральному конкуренту J Street.

Ранее мы рассказывали о деталях визита советника США Джейка Салливана по нацбезопасности в Израиль. Утверждается, что он намерен обсудить с высокопоставленными чиновниками угрозу, исходящую от Ирана.

По словам советника, для американского правительства рассмотрение ядерного соглашения не находится в приоритете. Однако администрация Байдена до сих пор придерживается мнения, что дипломатический путь является правильным для обеспечения того, что Тегеран не получит ядерное оружие.

Салливан утверждает, что у правительства США будет возможность обсудить этот вопрос с новым израильским правительством.

«Мы будем работать над любыми разногласиями, которые у нас есть по тактике», — сказал чиновник.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу прокомментировал слова Ганца о гражданской войне.