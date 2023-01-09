Нетаниягу прокомментировал слова Ганца о гражданской войне

Биньямин Нетаниягу высказался о недавнем громком заявлении Бени Ганца и сказал, что тот «сеет семена катастрофы».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По словам премьер-министра, призывы Ганца выйти на улицы, обвинения Нетаниягу в разжигании гражданской войны и отсутствие осуждений протестующих, которые сравнивают новое правительство с нацистским режимом, может негативно повлиять на страну.

«Я слышал, что сказал депутат Кнессета Ганц, и должен сказать, что я потрясен», – сказал Нетаниягу во время закрытого собрания фракции своей партии.

По мнению премьер-министра, заявления Ганца были «призывом к мятежу изнутри Кнессета».

«Тот, кто не осуждает сравнение министра юстиции с нацистом и правительства Израиля с Третьим рейхом, – тот сеет семена катастрофы», – сказал Нетаниягу, призвав Ганца «немедленно» прекратить подобные комментарии.

Отметим, что несколько ранее председатель партии «Лагерь государственников» и бывший министр обороны Бени Ганц заявил, что новое правительство обостряет в Израиле. Он считает, что именно оно понесет «ответственность за братоубийственную войну, которая назревает в израильском обществе».

По словам Ганца, Нетаниягу вернулся на пост премьер-министра для разжигания борьбы и ненависти, а также «дожать педаль газа до грани правовой и демократической системы». Бывший министр обороны заявил, что в случае отсутствия соглашения «мы, представляющие в этом вопросе большинство людей, выступающих против госпереворота, не придем исправлять все ошибки».

По этому поводу высказался не только Нетаниягу, но и его партия «Ликуд», о чем подробнее читайте в нашем материале.

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