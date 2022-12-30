Нетаниягу продлил срок полномочий посла Израиля в ООН

Гилад Эрдан будет занимать должность до конца 2024 года при новом правительстве Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в качестве одного из своих первых распоряжений после вступления в должность продлил срок полномочий посла Израиля в Организации объединенных наций Гилада Эрдана.

Об этом сообщает офис главы правительства.

Продление полномочий означает, что член партии «Ликуд» Эрдан останется на своем посту до конца 2024 года.

«Премьер-министр в беседе с Эрданом и высоко оценил его профессиональную и интенсивную деятельность по защите интересов Израиля в международной сфере», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Эрдан поблагодарил премьер-министра за оказанное ему доверие и сказал, что «будет продолжать делать все возможное для укрепления статуса Израиля в ООН».

Эрдан, в свою очередь, заверил, что «продолжит доносить правду» и защищать интересы еврейского государства на международной арене и в ООН».

Ранее Курсор сообщал о том, что Израиль призвал Организацию Объединенных Наций перестать закрывать глаза на представителей ООН, которые используют антисемитскую фразу «еврейское лобби».

«Отсутствие ответственности и безнаказанность за комментарии, сделанные официальными лицами ООН, работает только на узаконивание антисемитизма и подвергает опасности еврейский народ», — говорится в сообщении.

Миссия Израиля при ООН в Женеве высказалась после того, как веб-сайт The Times of Israel сообщил, что «специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека» Франческа Альбанезе использовала фразу «еврейское лобби».

Также Курсор писал о том, как распределение голосов в ООН повлияет на оценку ситуации в Иудее и Самарии.