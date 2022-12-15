Государство обратилось к ООН с важным призывом

Миссия Израиля при ООН в Женеве высказалась после того, как в одном из отчетов использовалась фраза «еврейское лобби».

В среду Израиль призвал Организацию Объединенных Наций перестать закрывать глаза на представителей ООН, которые используют антисемитскую фразу «еврейское лобби».

«Отсутствие ответственности и безнаказанность за комментарии, сделанные официальными лицами ООН, работает только на узаконивание антисемитизма и подвергает опасности еврейский народ», — говорится в сообщении.

Миссия Израиля при ООН в Женеве высказалась после того, как веб-сайт The Times of Israel сообщил, что «специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека» Франческа Альбанезе использовала фразу «еврейское лобби».

Комментарий Альбанезе, «который появился сегодня, является еще одним пятном на доверии к этому органу и еще одним примером существующей сегодня безнаказанности в отношении антисемитизма и антисемитских комментариев, сделанных официальными лицами ООН», — заявила израильская миссия при ООН в Женеве.

В заявлении упоминается пост в Facebook, который она написала в 2014 году, до вступления в должность специального докладчика ООН, в котором говорится: «Америка порабощена еврейским лобби, а Европа — чувством вины за Холокост».

Представительство Израиля заявило, что термин «еврейское лобби» является хорошо известным антисемитским клише тысячелетней давности. Он использовался для направления ненависти к еврейскому народу на протяжении сотен лет с ужасающими последствиями.

Ранее в этом году газета Jerusalem Post сообщила, что Милун Котари, один из трех членов комиссии КПЧ по расследованию в отношении Израиля, заявил в публичном интервью, что социальные сети в значительной степени контролируются «еврейским лобби». Позже он отказался от этого заявления из-за его антисемитского подтекста.

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