Нетаниягу прогнозирует массовый рост репатриации из США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил кабинету министров, что присоединение Израиля к программе безвизового въезда в США приведет к всплеску алии.

Согласно отчету Israel Hayom, в ходе воскресного заседания кабинета министров премьер-министр Биньямин Нетаниягу предсказал, что экономический рост Израиля превзойдет экономический рост Соединенных Штатов.

Об этом сообщает INN.

В сочетании с вступлением Израиля в программу безвизового въезда в США укрепление экономики еврейского государства привлечет значительно больше американских репатриантов-евреев.

«Экономика Израиля становится сильнее, мы опередим США и уже опередили Европу. Это означает, что с Запада в Израиль будет волна репатриации для улучшения жизни. Это правда, что есть и растущий антисемитизм, но это не единственная причина, по которой они репатриируются на землю. Будет большой поток в страну», — сказал Нетаниягу.

В настоящее время Израиль работает с США над присоединением к программе безвизового въезда, которая позволит владельцам израильских паспортов, желающим посетить США, въезжать в страну без предварительного получения визы в посольстве или консульстве США в Израиле.

В то время как американские экспатрианты, проживающие в Израиле, могут свободно въезжать в США по своим американским паспортам, израильские супруги американских граждан должны сначала получить визу.

США и Израиль годами ведут переговоры, пытаясь достичь соглашения, позволяющего Израилю присоединиться к программе безвизового въезда. Чтобы соответствовать требованиям программы, Израиль должен будет обмениваться данными о путешественниках с США и иметь менее 3% заявлений на получение визы в США, отклоненных в течение предыдущего года.

Ранее Курсор писал, что большинство новых репатриантов не являются евреями — Центральное статбюро. В 2022 году в Израиль репатриировались в общей сложности 77 000 человек, в том числе 71 000 человек, совершивших алию, въехавших в страну и получивших гражданство в соответствии с Законом о возвращении.

Информация для репатриантов: список центров, где можно экстренно сменить статус. Для вновь прибывших в Израиль предлагается список центров экстренной репатриации, где можно пройти консульскую проверку и сменить статус на репатрианта.

Как сообщал Курсор, около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели репатриационные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.