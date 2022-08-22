Нетаниягу просил признания Иерусалима — бывший посол Израиля

Рон Дермер, который был послом Израиля в Вашингтоне при администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа, оспорил утверждение Джареда Кушнера о том, что тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу не был в восторге от признания Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Говоря об опубликованных отрывках из книги Кушнера «Нарушая историю: мемуары Белого дома», Дермер сказал, что Нетаниягу и все его советники поднимали просьбу о признании Иерусалима еще до того, как Трамп вступил в должность, и много раз после этого.

«Когда премьер-министр приехал в Вашингтон в феврале 2017 года и когда Трамп приехал в Иерусалим в мае того же года, он услышал от Нетаниягу о его поддержке этого шага. Трамп и его команда в течение года слышали от Нетаниягу и меня, как мы очень хотели признания Иерусалима. Нетаниягу с самого начала и до конца поддерживал это решение, и я действовал в Вашингтоне, чтобы продвигать его», — сказал дипломат.

Дермер говорит, что Трамп разделял с Нетаниягу опасения американского разведывательного сообщества перед насилием и, возможно, даже перед вспыхнувшей вслед за признанием Иерусалима войной. На это Нетаниягу ответил, что «наша разведка не показывает, что будет взрыв. Но даже если бы такая разведка была, они поддержали бы решение, потому что оно так важно для нас».

Дермер также сообщает, что во время одного из раундов переговоров с американцами по этому вопросу Нетаниягу снял с самолета тогдашнего главу Совета национальной безопасности Меира Бен-Шаббата перед вылетом в Африку, чтобы американцы получить недвусмысленное сообщение о поддержке Израилем этого шага.

В отрывке из своей книги Кушнер утверждал, что, когда Трамп сообщил Нетаниягу о своем решении признать Иерусалим, вместо того, чтобы поблагодарить его, Нетаниягу сказал: «Если вы решите это сделать, я поддержу вас». По словам Кушнера, это заставило Трампа пересмотреть свое решение.

Бывший посол Израиля также отверг утверждение Кушнера о том, что шаг Нетаниягу по провозглашению суверенитета Израиля над частями Иудеи и Самарии после обнародования «Сделки века» администрации Трампа в январе 2020 года не был согласован с администрацией.

Ранее Курсор писал, что американский чиновник заявил, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.