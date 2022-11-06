Экс-госсекретарь США Помпео дал оценку результатам выборов в Кнессет

По словам дипломата, возвращение Нетаниягу к власти пойдет на пользу Израилю, США и глобальной безопасности.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео приветствует победу Биньямина Нетаниягу на выборах в Кнессет и расценивает это как плюс для Израиля и США.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Помпео, возвращение Нетаниягу к власти пойдет на пользу Израилю, США и глобальной безопасности.

«Возвращение Биби Нетаниягу — это хорошо для Израиля, это хорошо для Америки и это хорошо для глобальной стабильности. Мы все должны быть рады, что он вернулся», — написал экс-госсекретарь США.

Как сообщал Курсор, еврейские группы США отреагировали на результаты выборов в Израиле. Некоторые продолжили идею, последовательно распространяемую основными американскими евреями, о том, что израильскую демократию нужно прославлять, уважать результаты и что американо-израильские отношения останутся крепкими независимо от результатов.

Другие, тем не менее, начали бить тревогу по поводу влияния, которое правительство, включающее крайне правых, может оказать на связи с диаспорой.

Ранее Курсор писал, что объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата. По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Кроме этого, Госсекретарь США прокомментировал результаты выборов. Энтони Блинкен поблагодарил Лапида за партнерство и подчеркнул «железные отношения» между США и Израилем. Президент США в ближайшие дни проведет важный разговор с Нетаниягу.