Нетаниягу рассказал, какой будет политика будущего правительства в отношении прав ЛГБТ

Нетаниягу заявил, что новое правительство Израиля не будет нарушать права ЛГБТ-сообщества.

В будущем правительстве Биньямина Нетаниягу не будет нарушений гражданских прав ЛГБТК+.

Об этом новый премьер-министр заявил в частных беседах, сообщил N12.

Ранее Haaretz писал, что официальные лица партии «Ликуд» Биньямина Нетаниягу планируют заключить коалиционное соглашение с анти-ЛГБТ-фракцией «Ноам» с целью включения ее в новую правительственную коалицию. Это побудило разговоры о том, что такой шаг может привести к отказу от недавних достижений Израиля в области гражданских прав, таких как запрет на конверсионную терапию.

Как сообщило издание, ожидается, что ряд политических изменений, введенных уходящим правительством премьер-министра Яира Лапида, будут отменены новым правительством во главе с Нетаниягу, в том числе политика в интересах квир-сообщества. Об этом изданию Haaretz сказал высокопоставленный представитель «Ликуда».

Отмечается, что в основном нововведения касаемо прав ЛГБТ-сообщества приходили из министерства здравоохранения, где в настоящее время министром является Ницан Горовиц — открытый гей.

Тем не менее, как написал Haaretz, окончательные решения по таким изменениям политики еще не приняты, но представитель «Ликуда» заявил, что они рассматривают возможность отзыва циркуляра министерства здравоохранения, запрещающего терапию по конверсии сексуальной ориентации. Кроме того, новое правительство может приостановить покрытие системой здравоохранения препаратов, используемых при смене пола, и восстановить запрет на сдачу крови геями.

Ранее Курсор писал, что Ганц дал оценку результатам выборов.