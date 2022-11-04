Ганц дал оценку результатам выборов

По словам министра обороны, его политическая сила продолжит «верить в праведность нашего пути и ставить Израиль превыше всего».

Для министра обороны Бени Ганца нынешние «выходные» являются трудными, исходя из результатов выборов в Кнессет.

«Это трудные выходные для меня — результаты выборов громкие и однозначные, и мы должны принять их, уважать их и вести себя так, как мы должны вести себя в условиях демократии», — заявил Ганц.

ганцВ субботу вечером я хотел бы от всего сердца поблагодарить более 430 тысяч израильских мужчин и женщин, которые проголосовали за государственный лагерь. это не принимается как должное.

Мы уважаем решение избирателей, и после формирования правительства мы будем выступать в качестве ответственной и государственной оппозиции, в то время как мы продолжаем строить государственный лагерь в качестве альтернативы правительству и работать на граждан Израиля.

Я считаю, что есть раскол и экстремизм — Государству Израиль нужна межблоковая центристская партия.

Ицхак Рабин, которому сегодня исполняется 27 лет со дня его убийства, сказал: «У нас нет золотых приисков, у нас нет нефти и алмазов. Израиль беден природными ресурсами. Но у него редкий человеческий потенциал».

Сегодня важно, чтобы мы верили в этот потенциал. Именно сегодня, когда многие в обществе испытывают отчаяние, потерю надежды и даже страх, мы продолжим борьбу на этом пути. Мы будем продолжать верить в людей.

Мы и дальше будем отправлять наших детей в армию — защищать страну. Мы продолжим воспитывать наших детей в духе терпимости и любви к людям. Мы будем и впредь уважать и поддерживать системы закона и правосудия.

Мы продолжим ездить по-государственному и служить стране, которую так любим. Мы будем продолжать верить в праведность нашего пути и ставить Израиль превыше всего.