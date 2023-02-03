У Нетаниягу ответили на предупреждение JP Morgan

Согласно источнику в окружении премьер-министра, «не помогут и тысяча отчетов» — инвесторы «сами разберутся» и поймут выгоду от продолжений инвестирования в Израиль.

Инвестиционные банкиры, как и президент Франции, не в курсе всех деталей судебной реформы, при этом многие спикеры «не знают, о чем говорят». Именно поэтому у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сложилось впечатление, что французский премьер Эммануэль Макрон не был достаточно осведомлен о деталях «реформы».

Об этом сообщает Israel Info со ссылкой на источник в окружении премьер-министра.

Согласно источнику в окружении Нетаниягу, «не помогут и тысяча отчетов» — инвесторы «сами разберутся» и поймут выгоду от продолжений инвестирования в Израиль.

Приближенный к Нетаниягу добавил, что процитированные Le Monde предостерегающие слова Макрона были лишь «мимоходным замечанием», а главный разговор шел об Иране.

Ранее мы писали о том, что ведущий финансовый институт США JP Morgan предупредил о растущем риске инвестирования в Израиль из-за далеко идущих планов нового правительства касательно реформы судебной системы.

Как сообщал Курсор, между Израилем и Францией наблюдается большое сближение по иранскому вопросу. Об этом по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

“Макрон выразил готовность рассмотреть вопрос о введении санкций против Корпуса стражей исламской революции. Мы обсудили координацию в различных областях, связанных с Ираном, и наработали практические шаги”, — рассказал Нетаниягу.

Также, по мнению Нетаниягу, “пришло время чтобы Корпус стражей исламской революции был добавлен Евросоюзом в список террористических организаций”.

“Мы также говорили о необходимости сохранения региональной стабильности, уделяя особое внимание Ливану. Кроме того, мы обсудили возможности расширения круга мирных соглашений с Израилем”, — добавил премьер-министр.

До этого мы сообщали, что встреча Нетаниягу с президентом Франции Эммануэлем Макроном проходила в Елисейском дворце в Париже и длилась около трех часов.

Канцелярия премьер-министра заявила, что «лидеры двух стран подробно обсудили пути борьбы с иранской ядерной угрозой. Премьер-министр Нетаниягу подчеркнул, что необходимо усилить сдерживание против Ирана и его метастазов на Ближнем Востоке.

Кроме того, они также обсудили региональную арену и необходимость сохранения региональной стабильности с акцентом на Ливан. На встрече страны обсудили возможности расширения круга мира.