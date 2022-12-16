Нетаниягу рассказал о главной «мечте» во время своего премьерства

В интервью, опубликованном сегодня на американском сайте Washington Examiner, назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу упомянул о главной для него внешнеполитической цели — подписании мирного соглашения с Саудовской Аравией, чтобы «положить конец арабо-израильскому конфликту». Он отметил, что официальный мир с саудовцами «расширит круг мира за пределы наших самых смелых мечтаний».

Он подчеркнул, что это не положит конец «израильско-палестинскому конфликту», и отметил, что это зависит от желания Саудовской Аравии добиваться такого соглашения.

«Нас просят закрыть глаза и надеяться на лучшее, пока палестинцы все еще цепляются за надежду на наше уничтожение», — добавил он.

Что касается подписания соглашений Авраама чуть более двух лет назад, он сказал: «Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить президента Трампа в необходимости этого. Я не смог убедить президента Обаму или президента Клинтона в этом вопросе».

Он сказал, что «через определенный период времени мне удалось убедить Трампа и его команду, что это возможно. Из-за роста нашей мощи и мощи Ирана арабские страны перестали препятствовать нам как врагам. Они также стали видеть в нас союзников против Ирана и источник инноваций в области медицины, энергетики и воды».

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