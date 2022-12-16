Нетаниягу сделал заявление относительно войны россии против Украины

По словам будущего премьер-министра, последнее, чего он хочет, — это военный конфликт между россией и Израилем.

Избранный премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен продолжать свою прежнюю «дружбу» с президентом россии владимиром путиным*.

Это следует из ответа Нетаниягу в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Арабия», пишет издание Israel Info.

В частности, будущему премьеру был задан вопрос относительно его позиции по главной теме международной повестки дня.

«Президент Зеленский недавно сказал, что мира с россией не будет, пока Украина не вернет Крым и Донбасс. На чьей вы стороне в войне, которая идет в Украине, учитывая вовлечение Ирана? Будете ли вы делиться с Украиной разведывательной информацией об иранских дронах и вооружениях? Планируете ли вы поставлять Украине оборонительные вооружения, как просит президент Зеленский?» — спросил журналист.

«В ответ будущий премьер-министр не сказал ни одного слова, в котором можно было бы услышать хотя бы намек на осуждение российской агрессии, — а отвечать на вопросы о возможной помощи Украине Нетаниягу отказался, сославшись на то, что еще не вступил в должность. Это обстоятельство не мешало ему отвечать на остальные вопросы, … касающиеся его будущей политики на международной арене, — только когда зашла речь об Украине, Биби вспомнил, что он еще не премьер-министр», — пишет издание.

В частности, Нетаниягу сказал, что поставки иранских дронов для войны против Украины «тревожат».

«Последнее, чего мы хотим, — это военный конфликт между россией и Израилем. Мы этого не хотим. Я уверен, что и россияне этого не хотят. Поэтому мы, в соответствии с моей политикой активного блокирования иранского военного присутствия в Сирии, достигли понимания с россией, что сохранило Израилю свободу действий на этом важном фронте. Я бы хотел продолжать это, но я осведомлен и о том факте, что нас просят поставлять Украине оборонительное оружие», — добавил Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, накануне лидер партии «Ликуд», назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал специальное заявление с трибуны Кнессета. В частности, он призвал представителей оппозиции «принять выбор граждан страны и прекратить запугивать и лгать».

Также Курсор писал о том, что Нетаниягу назвал Иудею и Самарию «Западным берегом».