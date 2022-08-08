Нетаниягу рассказал, с какой коалицией Израиль не смог бы нанести удары по Газе

«Я поздравляю правительство, Шин Бет и наших любимых солдат ЦАХАЛа с еще одной успешной операцией против террора в Газе», — сказал Нетаниягу.

Лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу сказал, что, если бы коалиция, в которую входит исламистская партия «РААМ», не пала, Израиль не смог бы «бороться с террором» в секторе Газа.

«Только после того, как это правительство с »РААМом» пало, и только после того, как Кнессет разогнался, можно было выйти на эту операцию», — сказал Нетаниягу в видеообращении через несколько минут после совместного заявления премьер-министра Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца.

«Только стабильное правительство, которое не зависит от «РААМа» и «Объединенного списка» [с арабским большинством], может бороться с терроризмом», — продолжил он.

«Я поздравляю правительство, Шин Бет и наших любимых солдат ЦАХАЛа с еще одной успешной операцией против террора в Газе. В борьбе с террором мы все едины. Нет оппозиции — нет коалиции», — сказал он.

Напомним, что в сегодняшней речи премьер-министр Яир Лапид подвел итоги операции и поблагодарил министра обороны, а также Нетаниягу за то, что «он проявил ответственность».