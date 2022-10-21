Нетаниягу рассказал, в каком случае «рассмотрит» возможность поставок оружия Украине

Нетаниягу также сказал, что может выступить в качестве посредника между Украиной и рф.

Если бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вернется к власти на выборах в следующем месяце, он «рассмотрит», будет ли Израиль поставлять оружие Украине. Он ожидает, что его могут попросить выступить посредником в переговорах между Украиной и рф, сказал он USA Today в эксклюзивное интервью.

«Если я стану премьер-министром, этот вопрос, вероятно, встанет снова», — сказал он о посредничестве.

נתניהו אומר בראיון ל-@USATODAY כי ישקול העברת נשק לאוקראינה אם יבחר לראשות הממשלה pic.twitter.com/wx7Vb2f7jG — יובל שגב | Yuval Segev (@Segev_Yuval) October 21, 2022

Нетаниягу, дольше всех занимавший пост премьер-министра в истории Израиля, ждет историческое возвращение. Его пятый срок на посту лидера правой партии «Ликуд» закончился в июне 2021 года, когда к власти пришло коалиционное правительство, состоящее из восьми партий, охватывающих весь политический спектр, во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом.

Израиль сопротивлялся значительному участию в войне, чтобы сохранить свои стратегические отношения с москвой.

Ранее наш сайт информировал, что завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.