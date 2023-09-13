Нетаниягу рассказал, возможна ли сделка между коалицией и оппозицией по судебной реформе

Нетаниягу произнес тост перед Рош ха-Шана в своей канцелярии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает публично настаивать на компромиссе по поводу реформ судебной системы, которых добивается его правительство.

Он заявил во время тоста перед Рош ха-Шана в канцелярии премьер-министра, что сделка возможна.

Prime Minister Benjamin Netanyahu attended the traditional Rosh Hashanah toast with the employees of the Prime Minister's Office:

"We are working vigorously that our country should have a bright future, and I also hope that a wonderful year is before us."https://t.co/oAZdJMQQhf pic.twitter.com/v6zo4Cpbvc — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 13, 2023

«В демократии всегда есть разногласия, такова природа демократии. Но если мы согласимся, мы сможем прийти к соглашению», — сказал Нетаньяху, согласно отчету его бюро.

«Это наша миссия. Я думаю, что это возможно», — добавил он.

Премьер также сообщил собравшимся, что надеется на большее единство в следующем году.

«И это начинается с осознания того, что все мы или, по крайней мере, большинство из нас — один народ, одно государство, одна армия с общим прошлым и будущим», — сказал он.

Эти комментарии, поддерживающие компромиссное соглашение, были озвучены после очевидного изменения взглядов Нетаниягу в последние дни, несмотря на то, что сторонники жесткой линии по коалиции пообещали не подчиняться требованиям оппозиции.

Сдвиг произошел накануне запланированной встречи с президентом США Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Нетаниягу рекламирует медленно назревающие усилия по нормализации отношений с Саудовской Аравией как событие, которое «превратит Израиль в плацдарм для мира», ссылаясь на недавнее поддержанное США соглашение о строительстве транзитного коридора из Индии в Европу через Ближний Восток.

Он также сказал, что Израиль убил «около 170 террористов» с начала года, и обещает «свести счеты с убийцами и теми, кто их отправил».

Курсор писал, что у Смотрича поставили ультиматум Нетаниягу — СМИ.