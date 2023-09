Нетаниягу рассказал, возможна ли сделка между коалицией и оппозицией по судебной реформе

Нетаниягу произнес тост перед Рош ха-Шана в своей канцелярии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжает публично настаивать на компромиссе по поводу реформ судебной системы, которых добивается его правительство.

Он заявил во время тоста перед Рош ха-Шана в канцелярии премьер-министра, что сделка возможна.

Prime Minister Benjamin Netanyahu attended the traditional Rosh Hashanah toast with the employees of the Prime Minister's Office:

"We are working vigorously that our country should have a bright future, and I also hope that a wonderful year is before us."https://t.co/oAZdJMQQhf pic.twitter.com/v6zo4Cpbvc

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 13, 2023