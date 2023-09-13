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У Смотрича поставили ультиматум Нетаниягу — СМИ

14:33, Вчера
Новости Израиля, Политика
бецалель смотрич фото
Фото: Avshalom Sassoni‎‏/Flash90
В партии заявили, что, если если политика не изменится, они предпримут шаги.

Сегодня партия ха-Цийонут ха-Датит провела экстренную встречу с участием своих министров в связи со скандалом относительно передачи оружия и бронетехники Палестинской автономии.

Об этом пишет газета «Исраэль Хайом».

Министры выразили удовлетворение опубликованным Нетаниягу разъясняющим видео, в котором он опроверг свое согласие на поставку оружия ПА. Однако участники встречи ясно дали понять, что больше не будут принимать политику, якобы движущуюся в сторону «Осло II».

Газете «Исраэль Хайом» стало известно, что в ходе встречи состоялся телефонный разговор между высокопоставленными членами окружения Нетаниягу и министрами от ха-Цийонут ха-Датит. Последние ясно дали понять, что разъясняющее видео Нетаниягу для них не конец истории и что, если политика не изменится, они предпримут независимые шаги.

Источник рассказал газете, что партия имеет свои инструменты, чтобы не допустить продолжения «политики Осло», и будет их использовать. Он отказался уточнить подробности.

Курсор писал ранее, что Смотрич выступил с неожиданным обвинением в адрес Нетаниягу в связи со скандалом.

Еще мы сообщали, что у Ганца прокомментировали громкое обвинение Смотрича в адрес Нетаниягу.

Кроме того, у Лапида озвучили позицию на фоне скандала о передаче оружия ПА. 

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