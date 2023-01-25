Нетаниягу решил, что полномочия над Гражданской администрацией перейдут к Смотричу – СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетанияну принял решение, что полномочия по управлению гражданской жизнью в Иудее и Самарии перейдут к министру Бецалелю Смотричу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Согласно отчету, борьба за полномочия в Минобороны достигла апогея в бурном мероприятии, в котором приняли Нетаниягу, Галлант, Смотрич, министр юстиции Ярив Левин и другие высокопоставленные офицеры.

В ходе министр обороны Йова Галант сказал: «Я министр обороны, в армии не бывает двух командиров», на что министры Смотрич и Левин ответили ему: «Это подписанные коалиционные соглашения».

В ответ Галант сказал: «Вы два месяца играли перед пустыми воротами, меня не спрашивали». После этого в беседу смешался премьер-министр Нетаниягу и сказал, что в утверждении Смотрича есть логика и соглашение нужно соблюдать.

В ходе обсуждения высокопоставленные офицеры заявили, что решения Гражданской администрации имеют последствия для безопасности, а потому им следует оставаться в ведении министра обороны». Смотрич и Левин ответили: «Мера послужит населению, а безопасности не повредит. Речь идет о переходах, дорогах, сельском хозяйстве, армии нет смысла управлять этими решениями».

Министр обороны стал категорически возражать, но Нетаниягу не занял его сторону. В ходе разговора Смотрич представил схему, которую определили еще в коалиционных соглашениях, и предложил наделить его полномочиями по управлению гражданской жизнью в Иудее и Самарии.

Журналисты пишут, что военные полномочия останутся у координатора правительственных операций на территориях, а вопросы незаконного строительства евреями и палестинцами будут в его компетенции. Поскольку эти действия влияют на безопасность и политику, решения будут приниматься в зависимости от Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, что управляющий Банка Израиля на встрече с Нетаниягу высказался о судебной реформе.