Управляющий Банка Израиля на встрече с Нетаниягу высказался о судебной реформе

21:38, Сегодня
Новости Израиля, Политика
глава банка израиля фото
Фото: Hadas Parush/Flash90

По словам Амира Ярона, международные партнеры выражают обеспокоенность запланированными правительством новациями.

Высокопоставленные должностные лица мировой экономики и представители рейтинговых компаний выражают относительно возможных последствий предпринимаемых правительством шагов. В частности, речь идет о реформе судебной системы.

Об этом во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу сказал управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон, информирует портал Maariv.

Отмечается, что соответствующий меседж Ярон передал после своего визита на Международный экономический форум в Давосе.

«Обеспокоенность добавляется к недвозначным предупреждениям … рейтинговой компании S&P о том, что изменения, сформулированные правительством, могут привести к понижению кредитного рейтинга», — говорится в материале.

«Я думаю, что это не может быть простое большинство, должно быть особое большинство. Например, называлась цифра в 70 депутатов Кнессета. По сей день система работает нормально и согласно известной поговорке: «Не трогай то, что работает нормально», — уверен экс-судья БАГАЦа.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.