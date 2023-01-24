Управляющий Банка Израиля на встрече с Нетаниягу высказался о судебной реформе

Высокопоставленные должностные лица мировой экономики и представители рейтинговых компаний выражают относительно возможных последствий предпринимаемых правительством шагов. В частности, речь идет о реформе судебной системы.

Об этом во время встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу сказал управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон, информирует портал Maariv.

Отмечается, что соответствующий меседж Ярон передал после своего визита на Международный экономический форум в Давосе.

«Обеспокоенность добавляется к недвозначным предупреждениям … рейтинговой компании S&P о том, что изменения, сформулированные правительством, могут привести к понижению кредитного рейтинга», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, экс-судья БАГАЦа рассказал, какой должна быть судебная реформа. По мнению Яакова Тиркеля, Верховный суд должен быть ограничен в применении права вето по поводу тех или иных антиконституционных законов, но точно не большинством в 61 депутат Кнессета.

«Я думаю, что это не может быть простое большинство, должно быть особое большинство. Например, называлась цифра в 70 депутатов Кнессета. По сей день система работает нормально и согласно известной поговорке: «Не трогай то, что работает нормально», — уверен экс-судья БАГАЦа.

До этого Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.