Нетаниягу с супругой прибыли в США, появились первые кадры

Премьер-министр в Калифорнии встретится с Илоном Маском перед поездкой в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара в понедельник, 18 сентября, прибыли в Калифорнию (США).

В международном аэропорту Сан-Хосе Минета гостей встретили вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис и мэр Сан-Хосе Мэтт Махан.

Премьер-министр Нетаньяху должен вскоре встретиться с миллиардером Илоном Маском. После этого он вылетит в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, где проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу вылетел в США из Израиля в ночь на 18 сентября. Первой остановкой станет Калифорния, где он встретится с Маском. В ходе встречи запланировано проведение часовой дискуссии в прямом эфире.

Вскоре после этого Нетаниягу прибудет в Нью-Йорк, где станет участником ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и проведет встречи на высшем уровне.

Также Курсор писал о том, что президент США Джо Байден лично приглашал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый дом, но глава правительства вынужден был отказаться, поскольку предложенные даты встречи ему не подошли. По данным СМИ, Байден предложил Нетаниягу посетить Овальный кабинет 18 сентября, но этот день приходится на пост Гедальи. Еще один день, когда премьер-министр мог прибыть в Белый дом - 23 сентября, но эта дата очень близка к Судному дню.