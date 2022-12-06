«Нетаниягу слаб и зависим»: Лапид выступил с новой критикой в адрес нового правительства

Уходящий премьер-министр заявил: «Системой образования будут руководить люди, которые верят в конверсионную терапию, в мессианские концепции, в то, что женщины должны вернуться на кухню».

Уходящий министр образования Ифат Шаша Битон провела экстренную конференцию в полдень в связи с тем, что депутату Кнессета Ави Маозу будет предоставлен полный контроль над внешними программами системы образования.

Премьер-министр Яир Лапид сказал на конференции: «Я не знаю, кто будет следующим министром образования, но я знаю, кем он точно не будет. Он не будет отвечать за религиозное государственное образование, потому что оно было передано Смотричу. Он не будет отвечать за внешние образовательные программы, т.к. они были переданы Аби Маозу. Он не будет отвечать за ассоциацию общественных центров, потому что она была передана Дери».

Он добавил, что «следующий министр образования Государства Израиль не будет управлять системой образования. Они разорвали ее на части по неправильным причинам. Нетаниягу настолько слаб, настолько зависим от них, что любой, кто хотел чего-то, сразу же это получил».

«В их глазах нет ничего святого. Ни верховенство закона, ни образование детей Израиля. Образование наших детей их не интересует. Во всех этих странных и безумных переговорах никто, ни один человек во всей этой коалиции не встал и не сказал простую фразу: я хочу быть министром образования. Никто из них не сказал, что это их мечта — дать образование детям Израиля, сформировать их будущее», — сказал он.

Лапид добавил: «Системой образования будут руководить люди, которые верят в конверсионную терапию, в мессианские концепции, в то, что женщины должны вернуться на кухню и что если ты не еврей, то ты гражданин второго сорта».

Ранее Курсор писал, что Лапид резко отреагировал на решение Аль-Джазиры подать иск против ЦАХАЛа в Гааге.