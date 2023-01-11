Впервые за 35 лет в Израиле профицит бюджета

Министерство финансов заявило, что в Израиле профицит бюджета в размере 9,8 млрд шекелей (2,85 млрд долларов) в 2022 году, или 0,6% валового внутреннего продукта, чему способствовал рост налоговых поступлений на 14%.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В минувшем году доходы правительства выросли на 4,8% до 468,5 млрд шекелей и превысили общие расходы в размере 458,8 млрд шекелей, создав профицит впервые с 1987 года. Министерство финансов установило целевой показатель дефицита бюджета на уровне 3,9% на 2022 год.

Недавно в Банке Израиля заявили, что ожидали дефицита бюджета на уровне 0,3% ВВП.

«2022 год характеризовался исключительно высоким ростом государственных доходов, дополняющим исключительный рост в 2021 году после впечатляющего восстановления экономики после [коронавирусного] кризиса», — сказано в отчете министерства.

Израиль сообщил о дефиците в размере 4,4% ВВП в 2021 году и 11,3% в 2020 году, поскольку правительство представило многолетний план расходов на экономическую помощь в размере 196,3 млрд шекелей, чтобы помочь экономике справиться с пандемией коронавируса. На сегодняшний день 92% плана помощи на 2020-2022 годы уже израсходовано. В декабре дефицит бюджета Израиля составил 18,7 млрд шекелей.

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил на этой неделе, что его министерство скоро подготовит предложение по бюджету на 2023-2024 годы, что оно сосредоточится на стимулировании роста и будет стремиться оказать большую помощь.

По данным исследовательского отдела центрального банка, налоговая нагрузка в 2023–2024 годах снизится по сравнению с 2022 годом и будет аналогична ставке 2021 года. В 2023 году Банк Израиля ожидает, что дефицит бюджета составит не менее 1,8% ВВП, а в 2024 году возрастет до 2,1% ВВП.

«Курсор» сообщал, что Минфин сделал шаг к заморозке тарифа на электроэнергию.

Помимо этого недавно Смотрич приостановил рассмотрение вопроса о «коронавирусных выплатах».