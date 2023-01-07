Нетаниягу был согласен на сделку о признании вины — экс-глава Верховного суда

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был согласен на сделку со следствием о признании вины.

Об этом заявил бывший председатель Верховного суда Аарон Барак, сообщает портал inn.co.il.

По его словам, предложение, с которым согласился тогдашний генеральный прокурор Авихай Мандельблит, включало в себя внесение поправок в обвинительное заключение — отмену статьи о взяточничестве и оставление двух других обвинений.

Барак отмечает, что ему позвонили адвокаты Нетаниягу и сказали, что готовы к сделке о признании вины.

«Я подумал, что это отличная идея, позвонил Мандельблиту, и он согласился. Они также говорили с Мандельблитом, не только со мной. Он был очень близок к сделке, но внезапно премьер-министр струсил. Я был за сделку о признании вины, … Я за сделку о признании вины даже сегодня, даже в этот момент», — подчеркнул экс-глава Верховного суда.

В свою очередь в офисе Нетаниягу информацию Аарона Барака категорически отрицают.

«Премьер-министр Нетаниягу никогда не соглашался признавать преступления мошенничества и злоупотребления доверием. Если бы он согласился на это, давным-давно было бы подписано соглашение о признании вины, и судебный процесс закончился бы. Каждый день то, что происходит в суде, раскрывает правду и иллюстрирует, почему премьер-министр Нетаниягу отказался признать какие-либо преступления», — заявили в его офисе.

Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года Верховый суд приказал лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу вернуть 300 000 долларов в имущество его покойного двоюродного брата и бывшего благотворителя Натана Миликовского, постановив, что эти средства были незаконным подарком.

Также Курсор писал о том, что Яир Нетаниягу назвал суд над своим отцом предательством.