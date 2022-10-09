Суд обязал Нетаниягу вернуть подарок покойного двоюродного брата в размере 300 000 долларов

Верховый суд приказал лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху вернуть 300 000 долларов в имущество его покойного двоюродного брата и бывшего благотворителя Натана Миликовского, постановив, что эти средства были незаконным подарком.

Суд постановил, что деньги, которые получили Нетаниягу и его жена Сара, когда он был премьер-министром, для финансирования их судебных издержек, были запрещенным подарком госслужащему.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В постановлении суда сказано, что, хотя Нетаниягу и Миликовский были двоюродными братьями, деловые интересы были более доминирующим фактором в причине подарка. Также размер денег выходил далеко за рамки того, что было приемлемо в качестве обычного подарка между членами семьи.

По словам Натана, которого процитировал тогдашний генеральный прокурор Авичай Мандельблит, средства были предоставлены «для того, чтобы избавить его (Нетаниягу – прим.ред.) от финансовых забот, пока он занимал важную общественную должность». Суд также постановил, что ссуда в размере 2 миллионов шекелей (566 000 долларов США), которую он получил от магната недвижимости Спенсера Партрича – запрещенный подарок, но могла быть погашена в соответствии с их соглашением под контролем государственного контролера, поскольку ссуду одобрили контролер и генеральный прокурор.

Группа эффективного управления Hatnua L’Tohar Hamidot приветствовала это решение и назвала принятие таких денег «недействительным и опасным».

Ранее Шакед рассказала, почему Нетаниягу нужно поддержать Еврейский дом.

Также «Курсор» сообщал, что Михаэли отреагировала на протесты против запуска общественного транспорта в Шаббат.

Помимо этого, недавно Верховный суд разрешил участвовать партии БАЛАД в выборах в Кнессет.