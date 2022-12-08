Партия Ликуд еще не запрашивала продления мандата

В партии «Ликуд» сообщили, что еще не запрашивали продление мандата на формирование правительства у президента Герцога.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ранее журналисты утверждали, что президент Ицхак Герцог, скорее всего, ответит положительно на просьбу назначенного премьер-министра по окончании первого мандатного периода.

Известно, что срок действия мандата, предоставленного президентом Герцогом назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу, истекает в ночь с воскресенья на понедельник. Согласно законодательству, лидер Ликуда должен подать запрос на продление в течение разумного периода времени до истечения крайнего срока.

«Курсор» сообщал, что депутаты Кнессета Мики Зохар и Эли Деллал от «Ликуда» внесли проект закона, который запрещает фотосъемку солдат ЦАХАЛа в ходе оперативной деятельностим. Это произошло на фоне недавних событий при участии левых активистов, которые подходили к военным с камерами и пытались им мешать, когда они проводили оперативные мероприятия.

Политики предлагают следующее: если человек снимает на видео или делает фото «солдат и сотрудников силовых структур при исполнении ими своих служебных обязанностей, в качестве акта протеста с сознательным умыслом воспрепятствовать выполнению их миссии или с умыслом подорвать их дух при выполнении своей миссии», то ему будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет. Если же правонарушитель хочет навредить безопасности государства, то ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Также наказание предусмотрено для распространяющих контент с таким содержанием через соцсети или официальные СМИ с целью дискредитации и/или подрыва боевого духа израильских солдат и сил безопасности. За это предлагают лишать свободы на срок до 5 лет, если же человек пытается нанести ущерб государственной безопасности – на срок до 10 лет.