«Палестинцы хотят не мира»: Нетаниягу бросил вызов официальной позиции Белого дома

Нетаниягу объяснил в видеообращении к представителям республиканцев, что разногласия с администрацией Байдена — это «разногласия внутри семьи

Избранный премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением перед организацией Еврейской республиканской коалиции в США, которая прошла в Лас-Вегасе.

Он сослался на спорные вопросы, стоящие перед администрацией Джо Байдена, и сказал, что это «споры внутри семьи». Нетаниягу даже заявил, что в прошлом у него были споры как с президентами-демократами, так и с республиканцами.

Он похвалил бывшего президента Дональда Трампа, сказав: «Мне повезло иметь партнера в американской администрации, который понимал опасность со стороны Ирана и соглашался со мной».

Председатель «Ликуда» также обратился к палестинскому вопросу и сказал: «Палестинцы на самом деле не хотят мира с Израилем и не хотят государства рядом с Израилем, а хотят свое государство вместо Израиля».

При этом он бросил вызов официальной позиции Белого дома, согласно которой решение о создании двух государств является единственным, которое может быть использовано для достижения израильско-палестинского мирного соглашения.

Ранее Курсор писал, что в Религиозном сионизме резко раскритиковали Нетаниягу.

Кроме того, Трамп рассказал, что изменится на Ближнем Востоке, если он снова станет президентом США.

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