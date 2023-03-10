Нетаниягу в Италии раскритиковал президент Союза еврейских общин из-за судебной реформы

Вечером 9 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил в римской синагоге (Италии), где его резко раскритиковала президент Союза еврейских общин Италии Наоми Ди Сейни касаемо судебной реформы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Она обрушилась с критикой после того, как глава правительства Израиля закончил свою речь. Когда Ди Сейни негативно высказывалась в адрес Нетаниягу, тот был занят сообщениями о теракте в Тель-Авиве, которые стали ему поступать (первая его реакция попала на видео, доступное в нашем материале). Вследствие этого ему не удалось сосредоточиться на упомянутой критике.

Что же именно сказала президент Союза еврейских общин Италии? По ее словам, предлагаемые изменения в судебной системе следует одобрить лишь «в процессе широких обсуждений и консенсуса».

Она заявила, что «ответственность правительства означает осознание центральное значение этих изменений даже в долгосрочной перспективе». Она подчеркнула, что испытывает гордость по отношению того, какие в Израиле существуют институты, но их нужно укреплять и сохранять.

«Как евреи мы не можем гордиться поведением тех, кто подстрекает к насилию против своего светского, левого, арабского израильского или палестинского соседа. Нельзя быть гордым израильтянином, ни гордый евреем, если во имя этой идентичности люди прибегают к насилию, а министры считают легитимными акты мести в ответ на терроризм, страдания и горе», – сказала Ди Сейни.

Президент Союза еврейских общин сказала, что в ответ на жестокие акты террористов нельзя распространять ненависть, потому что страна должна защищаться тщательно и профессионально.

«Нас очень беспокоит, как и изоляция и упадок легитимности Израиля. Мы обеспокоены изменением основных законов, давлением времени, отсутствием единства в стране и проблемой сохранения еврейского наследия и моральных ценностей», – добавила она.

По словам очевидцев выступление, оно было очень горячим и взволнованным.

Также «Курсор» сообщал, что слова министра обороны США о военной операции Израиля против Ирана неверно передали.