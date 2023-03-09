Появилось видео с первой реакцией Нетаниягу на теракт в Тель-Авиве: Мы усиливаем полицию и силы безопасности

Премьер-министра Биньямина Нетаниягу получил информацию о теракте в Тель-Авиве от военного атташе.

Это произошло в тот момент, когда глава правительства находился с официальным визитом в Италии, где он встретился с представителями еврейской общины Рима. На видео он запечатлен со своей супругой Сарой и другими людьми.

«Очень серьезное нападение в Тель-Авиве, атака террориста. Отправляю пожелания выздоровления пострадавшим. Мы усиливаем полицию и силы безопасности», – заявил Нетаниягу.

Отметим, что сегодня, 9 марта, в Тель-Авиве в кафе, расположенном на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион, произошел теракт. В результате стрельбы как минимум три человека получили ранения.

Генеральный директор Службы скорой помощи Эли Бин сказал, что пострадавших доставили в больницу «Ихилов». Состояние первого из раненых с выстрелом в шею критическое, второго с огнестрельным ранением в верхнюю часть туловища – тяжелое, а третьего с осколочным ранением – средней тяжести.

Чуть позже СМИ сообщили, что количество раненых увеличилось до четырех: двое в состоянии серьезной степени тяжести, один в критическом и один в легком. В службе безопасности подтвердили, что речь идет о террористическом характере нападения. Очевидцы утверждают, что преступников было двое.

«Это нападение, один из террористов нейтрализован или ликвидирован — прошу всех демонстрантов прекратить демонстрацию и разойтись по домам», — сообщил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

По предварительной информации, израильтяне не погибли, а террориста уже ликвидировали.

По версии полиции, у террориста был сообщник. Сейчас ведется погоня за машиной, подвозившей террориста. Блок-посты активны по всему Гуш-Дану. На место происшествия перебросили дополнительные силы полиции и спецназа.

Также «Курсор» сообщал, что Герцог обратился к нации.