Нетаниягу встретился с главным раввином Украины и обещает помочь положить конец войне

Биньямин Нетаниягу рассказал о том, как он намерен действовать в отношении войны россии* против Украины в случае его победы на предстоящих выборах в Кнессет.

На этой неделе бывший премьер-министр и председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу встретился с главным раввином Украины, сказав ему, что «сделает все, что в моих силах, чтобы положить конец этой трагедии, разрушающей жизни народа Украины», сообщает The Jerusalem Post.

«Я только что закончил еще одну важную встречу с главным раввином Украины», — сказал Нетаниягу и добавил, что мы «говорили о том, как помочь евреям, которые находятся в Украине, и как помочь евреям, которые приехали из Украины и из россии [в Израиль] из-за войны».

Он заявил, что хотел бы «помочь им с жильем и трудоустройством», а также с вопросом возвращения граждан Израиля, которые получат особые льготы. Нетаниягу добавил, что «мы поможем им во всех вопросах, которые их беспокоят».

«Я помогу им, потому что мы знаем, как это сделать, и мы хотим это сделать», — сказал политик.

Нетаниягу также коснулся геополитических вопросов, касающихся отношений между россией, Украиной и Израилем. Он намекнул, что в случае переизбрания обязательно выступит посредником между президентом рф владимиром путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«То, что происходит в Украине, — это ужасная трагедия. Когда я вернусь — с Божьей помощью и с вашей помощью — чтобы возглавить страну, я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этой трагедии, которая разрушает жизни народа Украины», — сказал он.

У Нетаниягу и Путина давние и хорошие отношения. Они вместе проводили время в Израиле и россии, а также в других странах.

Израиль решил не вводить санкции против россии за ее действия на Украине — несмотря на то, что большинство западных стран сделали это — из-за сложной ситуации в регионе и сотрудничества с россией в области безопасности, на которое он полагается.

При этом многие израильские политики и лидеры продемонстрировали поддержку Украины в этом конфликте. Возможно, с напряженностью в отношениях между Израилем и россией связан судебный процесс против Еврейского агентства в россии после того, как министерство юстиции приказало ликвидировать их деятельность в стране. Многие израильские правительственные чиновники пытались выступить посредниками в споре, но самым высокопоставленным израильским чиновником, который был вовлечен в конфликт, является президент Ицхак Герцог, который говорил с путиным по этому поводу.

Ранее Курсор писал, что посольство Украины вновь обратилось к паломникам касаемо посещения Умани на Рош ха-Шана. В Украине в очередной раз призвали еврейских паломников-хасидов не отправляться в ежегодное паломничество в город Умань, что обусловлено опасностью для их жизни.

Кроме этого, главный раввин Украины заявил: Не приезжайте в Умань в этом году. Главный раввин Украины Моше Асман сказал, что в этом году лучше не посещать Умань из-за продолжающейся войны, развязанной россией*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!