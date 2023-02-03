Нетаниягу встретился с лидерами еврейской общины Франции: о чем шла речь

По словам премьер-министра, «каждого репатрианта мы встретим с распростертыми объятиями и красной ковровой дорожкой».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в пятницу, 3 февраля, встретился с высокопоставленными лидерами еврейской общины Франции.

Об этом информирует портал Maariv.

Встреча состоялась после диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«В наших позициях есть большое совпадение. Это не значит, что они одинаковы, но в интерпретации есть совпадение», — сказал Нетаниягу.

На фоне заявлений об ущербе израильской экономике из-за продвижения судебной реформы премьер-министр отметил, что ранее состоялась встреча с французскими бизнесменами, которые, по его словам, «выразили уверенность в израильской экономике». Он также добавил, что «Израиль очень силен на мировой экономической карте.

Нетаниягу также обратил внимание на проблему иммиграции французских евреев в Государство Израиль.

«Каждый еврей, где бы он ни находился, имеет право решать, каково его личное будущее, но каждый должен знать, что если они хотят репатриироваться в Государство Израиль, мы встретим их с распростертыми объятиями и красной ковровой дорожкой», — сказал премьер-министр.

Как сообщал Курсор, встреча Нетаниягу с президентом Франции Эммануэлем Макроном проходила в Елисейском дворце в Париже и длилась около трех часов.

Канцелярия премьер-министра заявила, что «лидеры двух стран подробно обсудили пути борьбы с иранской ядерной угрозой. Премьер-министр Нетаниягу подчеркнул, что необходимо усилить сдерживание против Ирана и его метастазов на Ближнем Востоке.

Кроме того, они также обсудили региональную арену и необходимость сохранения региональной стабильности с акцентом на Ливан. На встрече страны обсудили возможности расширения круга мира.

Ранее Курсор писал, что Герцог предложил план по выходу из правового кризиса. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Также мы информировали, что министр иностранных дел Коэн посетил Судан: подробности. Власти Судана подтвердили, что 2 февраля израильская делегация во главе с министром иностранных дел Эли Коэном посетила Хартум и встретилась с военачальником Судана Абдель Фаттахом аль-Бураном.