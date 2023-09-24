Нетаниягу выбрал кандидата на должность посла Израиля в ООН

Он уже утвердил его.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу собирается назначить министра науки Офира Акуниса следующим послом Израиля в ООН вместо Гилада Эрдана, у которого ровно через год истекает четырехлетний срок его полномочий.

Об этом пишут "Детали".

Примечательно, что и раньше ходили слухи о возможном назначении Акуниса на эту должность, но сам он это отрицал. Однако высокопоставленные правительственные чиновники утверждают, что его кандидатура уже утверждена и согласована между Нетаниягу и министром иностранных дел Эли Коэном.

К тому же, Эрдан не желает оставаться на этой должности и хочет вернуться в Израиль по семейным обстоятельствам. А вот Нетаниягу заинтересован в назначении максимально большого числа министров на дипломатические должности. Возможно, ему это нужно для того, чтобы он мог выполнить свои обещания, данные членам кнессета, о назначении на министерские должности.

Ранее "Курсор" писал о том, что Лапид прокомментировал визит Нетаниягу в США и соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией. По его словам, визит Нетаниягу прошел хорошо, но еще будет видно, сколько из обещанного будет достигнуто в будущем.

Также мы сообщали, что Нетаниягу вызвал бурную реакцию в соцсетях из-за жеста в адрес протестующих в Нью-Йорке. В субботу появились кадры, на которых премьер-министр Биньямин Нетаниягу раздражительно жестикулирует рукой в ​​сторону протестующей в Нью-Йорке. Это редкий случай, когда премьер-министр продемонстрировал подобную реакцию в связи с протестами против программы реформы судебной системы его правительства.