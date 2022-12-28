Нетаниягу выбрал министров сельского хозяйства и связи

Один из министров ранее занимал много важных должносте.

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу определился с теми, кто станет министрами сельского хозяйства и связи.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Так, министром сельского хозяйства станет Ави Дихтера, который ранее занимал много важных должностей, таких как министр внутренней безопасности в 2006 году и директор Шин Бет в 2000 году. Министром же связи будет депутат Шломо Кархи.

Ранее появились новые подробности коалиционного соглашения между Ликуд и Оцма Иегудит.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу выбрал главу комитета по иностранным делам и обороне.