Нетаниягу выбрал министров сельского хозяйства и связи

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу определился с теми, кто станет министрами сельского хозяйства и связи.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Так, министром сельского хозяйства станет Ави Дихтера, который ранее занимал много важных должностей, таких как министр внутренней безопасности в 2006 году и директор Шин Бет в 2000 году. Министром же связи будет депутат Шломо Кархи.
Ранее появились новые подробности коалиционного соглашения между Ликуд и Оцма Иегудит.
«Курсор» сообщал, что Нетаниягу выбрал главу комитета по иностранным делам и обороне.