Нетаниягу выбрал главу комитета по иностранным делам и обороне

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с депутатом Кнессета Юлием Эдельштейном.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Лидер Ликуда сказал собеседнику, что он намерен добиться одобрения своего назначения председателя комитета по иностранным делам и обороне фракцией «Ликуд».

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу выбрал министром туризма Хаима Каца, а министром обороны ‒ Йова Галант.

Ранее мы рассказывали, что лидер Ликуда разгневал членов своей партии, которые не получили высшие посты в новом правительстве, на которые они рассчитывали. Журналисты пишут, что Давид Амсалем и Данни Данон.

Вчера Ансалем узнал, что он не будет спикером и министром юстиции. Он повысил голос на Нетаниягу, а тот в ответ попытался его остановить. Ансалем попросил назначенного премьер-министром не перебивать его.

«Вы с ним не можете делать все, что хотите», — сердито сказал он, указав на Ярива Левина, который получил портфель министра юстиции.

Данону не понравилось то, что Нетаниягу не стал созывать фракцию «Ликуд» раньше, заявив, что депутаты парламента не провели консультации относительно коалиционных соглашений с другими партиями. По его словам, это «наглость», а также он нашел неприемлемым, что лидер партии делал с «соглашениями все, что хотел».

Ранее мы рассказывали, что Смотрич написал статью для американской публики, где он заявил, что политика нового правительства приближает Израиль к модели США. Также он уточнил, продолжит ли наша страна быть демократическим государством.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу представляет повестку дня нового правительства.