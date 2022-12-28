Нетаниягу выбрал министров туризма и обороны

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу определился с тем, кто займет министра туризма и министра обороны в следующем правительстве.

Об этом сообщает Aritz Sheva.

Лидер Ликуда сообщил депутату Кнессета Хаиму Кацу, что он будет занимать пост министра туризма, а вот министром обороны станет Йова Галант.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу разгневал членов своей партии, которые не получили новые посты в новом правительстве, ибо они на них рассчитывали. По информации журналистов, Давид Амсалем, и Данни Данон, которые хотели стать спикером Кнессета, кричали на Нетаниягу во время собрания фракции «Ликуд».

Первый из них вчера узнал, что не будет ни спикером, ни министром юстиции. Он повысил голос на Нетаниягу, который попробовал его прервать.

«Не перебивайте меня, дайте мне сказать. Вы с ним не можете делать все, что хотите», ‒ сердитым голосом сказал он, указывая на Ярива Левина, которому достанется портфель министра юстиции.

Данон тоже осудил лидера партии из-за того, что тот не стал созывать фракцию раньше, заявив, что депутаты парламента не консультировались касаемо коалиционных соглашений с представителями других партий.

«Это наглость, что фракция не была созвана раньше. Для меня неприемлемо, чтобы вы делали с соглашениями все, что хотели», — сказал он.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу объявил повестку дня своего нового правительства. Он сказал, что у еврейского народа есть «исключительное и неотъемлемое право на все части Земли Израиля». Новое правительство будет заниматься продвижением и развитием поселений во всех частях Израиля — в Галилее, Негеве, Голанах, Иудее и Самарии.

Также политики намерены сделать так, чтобы законодательная, исполнительная и судебная власти сохраняли надлежащий баланс. Правительство намеревается усилить силы безопасности для победы над терроризмом. Больше об этом читайте здесь.