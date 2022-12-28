Нетаниягу разгневал депутатов своей партии Ликуд — СМИ

Сегодня стало известно, что «Ликуд» подписал соглашениями с партиями, входящими в коалицию.

Вступающий в должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу сталкивается с разгневанными членами своей партии, которые не получили высшие посты в новом правительстве, на которые они рассчитывали.

Об этом сообщает The Times of Israel.

СМИ сообщают, что и Давид Амсалем, и Данни Данон, которые хотели стать спикером Кнессета, кричали на Нетаниягу во время собрания фракции «Ликуд».

Амсалем, которому вчера сказали, что он не получит ни этот пост, ни пост министра юстиции, кричал на Нетаниягу, который пытался его прервать.

«Не перебивайте меня, дайте мне сказать», — крикнул он.

«Вы с ним не можете делать все, что хотите», — сердито говорит он, указывая на Ярива Левина, которому достанется портфель министра юстиции.

Данон также осуждает Нетаниягу за то, что он не созвал фракцию «Ликуд» раньше, заявив, что депутаты парламента не консультировались по коалиционным соглашениям с другими партиями.

«Это наглость, что фракция не была созвана раньше. Для меня неприемлемо, чтобы вы делали с соглашениями все, что хотели», — говорит он.

Между депутатами «Ликуда» вспыхивает еще несколько перепалок.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу выступил с заявлением в связи с завершением коалиционных соглашений. Нетаниягу: «Мы создадим стабильное правительство на полный срок».

Ликуд подписал коалиционные соглашения с Религиозно-сионистской партией и Ноам. Окончательные детали коалиционных соглашений с Религиозно-сионистской партией и Ноамом согласованы, поскольку «Ликуд» готовится к приведению к присяге нового правительства.

Также обнародованы детали коалиционного соглашения Ликуда и Яадут а-Тора. Ультраортодоксальные депутат разрешают внутренний спор и подписывают соглашение с «Ликудом» за день до приведения к присяге нового правительства.

Курсор писал, что Яадут а-Тора подписывает коалиционное соглашение с Ликудом. В преддверии приведения к присяге правительства представители «Яадут а-Тора» накануне вечером подписали совместное коалиционное соглашение с «Ликудом».

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу.

Наша редакция сообщала, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.