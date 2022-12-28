Нетаниягу представляет повестку дня нового правительства

Вступающий в должность премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил повестку дня своего нового правительства за день до того, как его члены принесут присягу в Кнессете.

Повестка дня, первое официальное сообщение правительства общественности о своих приоритетах и ​​намерениях, отражает цели возглавляемой «Ликудом» коалиции с крайне правыми и ультраортодоксальными партиями.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Еврейский народ имеет исключительное и неотъемлемое право на все части Земли Израиля. Правительство будет продвигать и развивать поселения во всех частях Земли Израиля — в Галилее, Негеве, Голанах, Иудее и Самарии», — говорится в повестке дня.

В повестке дня отмечен ряд приоритетов в сфере правопорядка.

«Правительство предпримет шаги для обеспечения управления и восстановления надлежащего баланса между законодательной, исполнительной и судебной властью», — говорится в документе в отношении запланированного Закона об отмене, который позволит Кнессету повторно принимать законопроекты, отклоненные судами.

«Правительство будет работать над усилением сил безопасности и оказанием поддержки боевикам и полицейским, чтобы бороться с терроризмом и победить его», — говорится в документе.

На фоне опасений, что новое правительство будет двигаться к введению религиозного закона, повестка дня, тем не менее, обязывает поддерживать так называемый статус-кво.

«Правительство сохранит еврейский характер государства и наследие Израиля, а также будет уважать религии и традиции приверженцев религий страны в соответствии с ценностями Декларации независимости. Статус-кво в вопросах религии и государства сохранится, как это было в Израиле на протяжении десятилетий, в том числе в отношении святых мест», — говорится в нем.

В документ также входят приверженность образованию, снижение стоимости жизни и решение жилищного кризиса, а также продолжение «борьбы с ядерной программой Ирана».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу выступил с заявлением в связи с завершением коалиционных соглашений. Нетаниягу: «Мы создадим стабильное правительство на полный срок».

Ликуд подписал коалиционные соглашения с Религиозно-сионистской партией и Ноам. Окончательные детали коалиционных соглашений с Религиозно-сионистской партией и Ноамом согласованы, поскольку «Ликуд» готовится к приведению к присяге нового правительства.

Также обнародованы детали коалиционного соглашения Ликуда и Яадут а-Тора. Ультраортодоксальные депутат разрешают внутренний спор и подписывают соглашение с «Ликудом» за день до приведения к присяге нового правительства.

Курсор писал, что Яадут а-Тора подписывает коалиционное соглашение с Ликудом. В преддверии приведения к присяге правительства представители «Яадут а-Тора» накануне вечером подписали совместное коалиционное соглашение с «Ликудом».

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу.

Наша редакция сообщала, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.