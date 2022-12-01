Нетаниягу рассказал, запретит ли новое правительство ЛГБТ-парады

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал обещание члена Кнессета Ави Маоза отменить парад ЛГБТ в Иерусалиме.

«Парад гордости в Иерусалиме продолжится. Правительство под моим руководством не причинит вреда ЛГБТ-сообществу и правам каждого гражданина Израиля. Мы обеспечим взаимные гарантии для всех граждан Израиля и будем работать над улучшением жизни всех нас — в этом наша миссия», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что группы ЛГБТК возмущены соглашением Нетаниягу с партией Ноам.