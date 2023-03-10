Нетаниягу выступает в Риме: Терроризм снова поднимает голову

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его итальянская коллега Джорджио Мелони выступили с заявлениями касаемо теракта в Тель-Авиве.

Об этом сообщает 7-й канал.

Так, глава израильского правительства провел встречу с бизнесменами в итальянском министерстве экономики и прокомментировал вчерашний теракт в Тель-Авиве.

«Мы видим, как терроризм снова поднимает голову в Тель-Авиве. Италия знает, что такое терроризм. Все свободные страны должны вместе бороться с терроризмом», – заявил он.

Также по этому поводу появилось заявление итальянского премьер-министра Джорджио Мелони, которая уже сегодня встретится в Риме с Нетаниягу.

«Я шокирована очередной новостью о насилии в отношении израильских граждан. Италия поддерживает Израиль перед лицом террористической атаки, произошедшей вчера в Тель-Авиве. Я выражаю Нетаниягу мою солидарность и солидарность итальянского правительства», – сказала она.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в римской синагоге (Италии), где его резко раскритиковала президент Союза еврейских общин Италии Наоми Ди Сейни касаемо судебной реформы. Однако глава правительства почти не обратил на это внимание, о чем подробнее читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что появилось фото раненого в теракте в Тель-Авиве. Пострадавший серьезно ранен и сейчас находится в опасности.

Помимо этого силовики арестовали отца террориста, совершившего теракт в Тель-Авиве, а посольство Франции осудило нападение.