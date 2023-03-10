Появилось фото раненого в теракте в Тель-Авиве

В соцсетях опубликовали фото человека, который был серьезно ранен во время перестрелки на улице Дизенгоф.

Жизнь мужчины, которого зовут Ор Ашкар, сейчас находится в опасности.

Ранее мы писали, в ночь на 10 марта силы ЦАХАЛа, Шин Бет и бойцы спецназа действовали в деревне Наалин в доме ликвидированного террориста Моатеса аль-Хаваджи, который накануне открыл стрельбу в Тель-Авиве и ранил трех человек. По информации палестинских источников, в ходе операции силовикам удалось арестовать отца преступника.

Также сообщается о перестрелке во время операции. Два палестинца получили ранения, когда пытались оказать сопротивление. В ходе операции силы ЦАХАЛа нанесли на карту дом террориста, дом которого по распоряжению министра обороны Йоава Галанта снесут.

Кроме этого посольство Франции в Израиле уже осудило теракт.

«Еще одно невыносимое нападение произошло в центре Тель-Авива. Наши сердца сочувствуют раненым и их близким», – сказано в заявлении.

Отметим, что вчера, 9 марта, в кафе на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион (Тель-Авив) произошел теракт, в котором ранения получили три человека. Пострадавших уже доставили в больницу, а террориста ликвидировали.

Позже «Курсор» сообщал, что появилось видео с первой реакцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, когда тот находился в Риме (Италия). Он сказал, что произошло «очень серьезное нападение», и добавил, что «мы усиливаем полицию и силы безопасности».

Помимо этого о теракте высказался представитель террористической организации ХАМАС, заявивший, что это только «первоначальный ответ на преступления», которые якобы совершил Израиль в Иудее и Самарии.

Также вчерашним вечером в Гамбурге произошло вооруженное нападение на церковь «Свидетелей Иеговы», вследствие чего 7 человек погибли и еще 25 ранены.