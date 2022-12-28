Нетаниягу выступил с заявлением в связи с завершением коалиционных соглашений

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил фракцию «Ликуд» с завершением коалиционных соглашений.

«Доброе время, хорошее подписание. Я хочу поблагодарить вас за совместные усилия, которые привели нас к этому дню. Мы достигли цели. Огромная общественность в Государстве Израиль, более 2 миллионов израильтян, проголосовала за национальный лагерь, возглавляемый нами. Мы создадим стабильное правительство на полный срок, которое будет заботиться обо всех своих гражданах Израиля», — сказал он.

Напомним, что, как сообщает «Кан Решет Бет», в рамках коалиционных соглашений между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом» новое правительство будет работать над укреплением еврейского поселения в Хевроне .

В пункте, который обсуждает этот вопрос в соглашении, коалиция подтверждает увеличение и расширение еврейского поселения в Хевроне, городе предков. Это в дополнение к общим пунктам, в которых обсуждается укрепление заселения Иудеи и Самарии в более широком смысле.

Причина добавления специального пункта, касающегося еврейского поселения в Хевроне, связана с тем фактом, что город недавно попал в заголовки газет из-за левых активистов, пришедших протестовать против еврейского присутствия, а также из-за снятой на видео конфронтации между ними и ЦАХАЛом, получившей много сообщений в СМИ.

Этот пункт является ответом на требования левых эвакуировать Хеврон и четким заявлением о том, что еврейское поселение не только не подлежит эвакуации, но и расширяется.

Читайте также: Кнессет принял «закон Бен-Гвира» менее чем за день до приведения правительства к присяге.