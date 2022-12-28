Кнессет принял «закон Бен-Гвира»

Несколько взрывоопасных разделов были смягчены или полностью исключены из законодательства, за которые проголосовали депутаты Кнессета.

Кнессет принял спорный закон, чтобы закрепить широкий политический контроль над израильской полицией, завершив законодательный блиц из трех частей в преддверии запланированного в четверг, 29 декабря, приведения к присяге нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Принятый 61 голосом против 55 в третьем и окончательном чтении, закон был настоян новым министром полиции Итамаром Бен-Гвиром в качестве условия для вступления в правительство Нетаниягу, что является одним из нескольких далеко идущих требований со стороны ультраправых и ультраортодоксальных партий, которые партнером Нетаниягу в новом правительстве.

«Мы вошли в историю», — сказал Бен-Гвир сразу после принятия закона, пообещав, что это приведет к созданию «сильной полиции».

Внося поправки в существующие полицейские правила, закон гласит, что правительство имеет «власть» над израильской полицией. Закон прямо наделяет Бен-Гвира полномочиями определять общую политику полиции и определять «общие принципы действий». Он также может влиять на политику, касающуюся расследований, после консультации с комиссаром полиции и выслушивания мнения генерального прокурора.

Выступая на пленуме Кнессета перед голосованием в среду, уходящий министр общественной безопасности Омер Бар-Лев сказал, что полномочия по установлению политики, предусмотренные законом, слишком широки.

«Полномочия министра по установлению политики сформулированы широко, общие и расплывчатые, с возможностью толкования и чрезмерного расширения. Закон не установил достаточных и четких границ в отношении участия министра», — сказал он.

Еще более взрывоопасные положения о формальном подчинении комиссара полиции Бен-Гвиру, а также о предоставлении министру полной свободы в разработке политики в отношении расследований и полицейского преследования были исключены из закона в ответ на давление со стороны прокуратуры, которая возражала против статьи, так как она подрывает независимость полиции.

Бен-Гвир сказал, что планирует продолжить принятие законодательства об этой политике позднее.

Бар-Лев в своем обращении к Кнессету перед голосованием сказал, что «важные изменения», внесенные в закон в ходе его законодательного процесса, «указывают на то, насколько поверхностным, непрофессиональным и плохим был этот законопроект, а потому опасным». Уходящий министр полиции из Аводы сказал, что, несмотря на сокращение требований Бен-Гвира, «текущая версия законопроекта, мягко говоря, неудовлетворительна».

Закон, вероятно, станет первым из нескольких шагов Бен-Гвира по расширению политического контроля над полицией, а также попытками реформировать оперативные правила.

Ранее Курсор писал, что пленум Кнессета одобрил решение о разделении «закона Бен-Гвира». Решение о разделении законопроекта о внесении поправок в Постановление о полиции («Закон Бен-Гвира») было одобрено пленумом Кнессета.

Наша редакция писала, что министр Бар-Лев обрушился на Бен-Гвира с критикой. Министр рассказал, почему выступает против депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.