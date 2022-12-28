Кнессет принял «закон Бен-Гвира»

Кнессет принял спорный закон, чтобы закрепить широкий политический контроль над израильской полицией, завершив законодательный блиц из трех частей в преддверии запланированного в четверг, 29 декабря, приведения к присяге нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Принятый 61 голосом против 55 в третьем и окончательном чтении, закон был настоян новым министром полиции Итамаром Бен-Гвиром в качестве условия для вступления в правительство Нетаниягу, что является одним из нескольких далеко идущих требований со стороны ультраправых и ультраортодоксальных партий, которые партнером Нетаниягу в новом правительстве.
«Мы вошли в историю», — сказал Бен-Гвир сразу после принятия закона, пообещав, что это приведет к созданию «сильной полиции».
Внося поправки в существующие полицейские правила, закон гласит, что правительство имеет «власть» над израильской полицией. Закон прямо наделяет Бен-Гвира полномочиями определять общую политику полиции и определять «общие принципы действий». Он также может влиять на политику, касающуюся расследований, после консультации с комиссаром полиции и выслушивания мнения генерального прокурора.
Выступая на пленуме Кнессета перед голосованием в среду, уходящий министр общественной безопасности Омер Бар-Лев сказал, что полномочия по установлению политики, предусмотренные законом, слишком широки.
«Полномочия министра по установлению политики сформулированы широко, общие и расплывчатые, с возможностью толкования и чрезмерного расширения. Закон не установил достаточных и четких границ в отношении участия министра», — сказал он.
Еще более взрывоопасные положения о формальном подчинении комиссара полиции Бен-Гвиру, а также о предоставлении министру полной свободы в разработке политики в отношении расследований и полицейского преследования были исключены из закона в ответ на давление со стороны прокуратуры, которая возражала против статьи, так как она подрывает независимость полиции.
Бен-Гвир сказал, что планирует продолжить принятие законодательства об этой политике позднее.
Бар-Лев в своем обращении к Кнессету перед голосованием сказал, что «важные изменения», внесенные в закон в ходе его законодательного процесса, «указывают на то, насколько поверхностным, непрофессиональным и плохим был этот законопроект, а потому опасным». Уходящий министр полиции из Аводы сказал, что, несмотря на сокращение требований Бен-Гвира, «текущая версия законопроекта, мягко говоря, неудовлетворительна».
Закон, вероятно, станет первым из нескольких шагов Бен-Гвира по расширению политического контроля над полицией, а также попытками реформировать оперативные правила.
Ранее Курсор писал, что пленум Кнессета одобрил решение о разделении «закона Бен-Гвира». Решение о разделении законопроекта о внесении поправок в Постановление о полиции («Закон Бен-Гвира») было одобрено пленумом Кнессета.
Наша редакция писала, что министр Бар-Лев обрушился на Бен-Гвира с критикой. Министр рассказал, почему выступает против депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира.