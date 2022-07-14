Нетаниягу заявил Байдену, что Иран не остановить без надежного военного варианта

Председатель оппозиции Биньямин Нетаниягу во время встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что по Ирану нужно создать атакующую опцию.

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел с президентом США Джо Байденом 20-минутную встречу, во время которой они обсудили многие вопросы, в частности иранскую угрозу.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Биньямин Нетаниягу рассказал, что встреча была теплой и дружеской, а также он отметил «действительно непоколебимую» приверженность Байдена Израилю.

«Мы дружим уже более 40 лет. Чтобы жить и дружить еще 40 лет, необходимо разделаться с иранской угрозой», — отметил лидер оппозиции.

По его словам, экономических санкций и оборонительных действий в этом вопросе недостаточно, нужно продумать надежный военный вариант, потому что без него Иран не остановить.

Относительно возможной ядерной сделки с Ираном Биньямин Нетаниягу сказал, что считает ее плохой, подчеркнув, что Джо Байдену известна его позиция.

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