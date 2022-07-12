Либерман рассказал, что он ожидает от визита Байдена

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман заявил, что он надеется, что региональный визит президента США Джо Байдена на этой неделе приведет к созданию общего ближневосточного рынка, в который войдет Саудовская Аравия.

Байден прибывает в Израиль в среду, 13 июля, и отправляется в Саудовскую Аравию в пятницу, 15 июля. Белый дом заявил, что цели визита включают «расширение регионального сотрудничества в области экономики и безопасности».

Либерман, отвечая на вопрос, что он ожидает от визита Байдена, сказал: «Создание нового общего рынка на Ближнем Востоке. Это большая проблема».

«Это изменит реальность здесь от начала до конца, как в области безопасности, так и в экономике. Поэтому я надеюсь, что акцент во время визита Байдена будет сделан на создание этого нового рынка на Ближнем Востоке», — добавил министр.

Израиль нормализовал отношения с четырьмя арабскими странами в рамках дипломатической инициативы США в 2020 году, получившей благословение Эр-Рияда. Но Саудовская Аравия не стала официально признавать Израиль из-за отсутствия резолюции о целях палестинской государственности.

В отдельном выступлении на конференции советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что в рамках визита Байдена «определенно можно начать говорить о потенциальном расширении наших рынков в регионе».

Либерман сказал, что его региональное видение будет включать «своего рода трансближневосточное шоссе» и железнодорожную сеть, соединяющую страны-партнеры.

Ранее Курсор писал, что мнения израильтян в отношении возможности Байдена установить мир с Саудовской Аравией разделились. Только половина израильтян верит в то, что визит Байдена сможет изменить застой в отношениях Израиля с Саудовской Аравией. В то же время только 11 процентов вверят в прорыв в отношениях с ПА.

Курсор сообщал, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток. Запланированная десятидневная поездка американского президента по странам Ближнего Востока может быть скорректирована и сделана менее насыщенной.

Также мы информировали, что перед визитом Байдена в Тель-Авиве вывесили флаги ПА. Запланированный на 13 июля приезд американского президента внес множество изменений в жизнь Израиля. Также в понедельник в Тель-Авиве заметили вывешенные рядом с израильским флаги ПА.

Напомним, что СМИ сообщили, что Байден едет на Ближний Восток, чтобы добыть советскую военную технику для Украины.