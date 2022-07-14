Выражение лица Нетаниягу на совместном фото с Байденом насмешило пользователей сети

Вчера Байден приземлился в аэропорту Бен-Гурион в рамках своей первой поездки в Израиль в качестве президента. Он сделал совместное фото с топ-политиками страны, и несколько деталей на снимке повеселили сеть.

Совместное фото ведущих политикив и министров Израиля с Джо Байденом насмешило сеть из-за нескольких курьезных моментов. Пользователи сети обратили внимание на «недовольное» выражение лица Нетаниягу, и, кроме того, чуть позже стали шутить над взглядом Либермана, устремленным на экс-премьера.

«Мужчина слева, бросающий на Нетаниягу убийственный взгляд, — это Авигдор Либерман, бывший помощник, ставший врагом Биби. Вздрагивающий мужчина справа — бывший премьер-министр, привыкший сидеть в первом ряду», — гласит подпись к твиту, собравшему множество реакций.

This is amazing pic.twitter.com/FkCrUSocxt — Yair Rosenberg (@Yair_Rosenberg) July 13, 2022

«Я заметил, что Нетаниягу сидит рядом с Мейрав Михаэли, и это, должно быть, некомфортно для них обоих», — написал один из пользователей, отметив озадаченный взгляд Михаэли на фото.

«Это похоже на интро к испанской мыльной опере. Драма!», «Ганц выглядит так, будто старается произвести впечатление на Байдена» — это лишь часть шутливых комментариев под фото.

המבט של ביבי זה פרייסלס pic.twitter.com/DT0VLfBHku — Buzz Lightyear (@MatanAlcalay) July 13, 2022

Напомним, Байден прибыл в Израиль на 48 часов. Его маршрут включает двусторонние встречи с израильскими лидерами, а также участие в церемонии открытия Игр Маккабиады, посещение больницы для палестинцев в Восточном Иерусалиме и встречу с представителями Палестинской администрации, включая лидера ПА Махмуда Аббаса.

Затем он вылетит прямо в Саудовскую Аравию для участия в саммите региональных арабских лидеров, известном как GCC+3, прежде чем вернуться в США в воскресенье.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля.