Netflix покажет иорданский фильм, в котором солдаты ЦАХАЛа убивают палестинскую семью

Иорданский фильм, в котором израильские солдаты убивают палестинскую семью, будет доступен на Netflix с четверга, 1 декабря.

Об этом сообщает Haaretz.

Действие «Фархи» режиссера Дарина Дж. Саллама происходит в 1948 году. Авторы фильма рассказали о палестинской девочке, которую отец запер в темной кладовой, чтобы защитить ее во время нападения Армии обороны Израиля на ее деревню. В нем присутствует сцена, где солдаты ЦАХАЛа казнят всю ее семью, в том числе ребенка.

В трейлере и рекламе фильма сказано, что его создателей вдохновили реальные события. Фильм показали на нескольких международных фестивалях, в том числе на кинофестивале в Торонто в прошлом году.

По словам режиссера, он еще в детском возрасте услышал эту историю о палестинской девочке, которую ее отец запер в комнате, чтобы защитить ее жизнь и «семейную честь». Девушке удалось выжить и переехать в Сирию, утверждает Саллам, где она рассказала свою историю сирийской девушке. После этого последняя выросла, вышла замуж и поделилась ею со своей дочерью – самой Саллам. С тех пор, по словам режиссера, она никогда не переставала думать об этой девушке и о произошедшем.

Фильм выдвинули на премию Оскар в категории лучший международный полнометражный фильм. В другом интервью на кинофестивале в Саудовской Аравии Саллам рассказала, что присутствует сходство главного героя ее фильма с Анной Франк.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир обвинил Netflix в лицемерии из-за показа фильма «Фархи».

Помимо этого посол Израиля раскритиковал заявления израильского режиссера на индийском кинофестивале.