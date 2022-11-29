Бен-Гвир обвинил Netflix в лицемерии

Председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир прокомментировал трансляцию иорданского фильма на Netflix, в котором солдаты ЦАХАЛа представлены как убийцы.

Об этом сообщает inn.

Иорданский подстрекательский фильм, который будет транслироваться на Netflix, доказывает, насколько много в мире лицемерия по отношению к Израилю, который подвергается кровавым террористическим атакам еще до своего основания. Этой инженерией разума должно заниматься министерство иностранных дел решительно, информируя и представляя реальную картину того, кто является убийцами и кровожадными», – заявил Бен-Гвир.

Ранее посол Израиля раскритиковал заявления израильского режиссера на индийском кинофестивале.

«Курсор» сообщал, что будет доступно пользователям в новом бюджетном тарифе от Netflix.

Помимо этого Бен-Гвир раскритиковал депутата Кнессета Бецалеля Смотрича, и обвинил его в том, что он задержал голосование за следующего спикера Кнессета.