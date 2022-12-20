Незаконная продажа загранпаспортов репатриантам из рф: арестованы еще трое подозреваемых

Подозреваемые будут доставлены в мировой суд в Тель-Авиве для продления срока их задержания.

Во вторник, 20 декабря, израильская полиция задержала еще троих подозреваемых по делу о незаконной продаже загранпаспортов репатриантам из российской федерации*. Арестованными оказались сотрудники МВД из Бат-Яма и Иерусалима.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

В полиции не сообщают, являются ли новые подозреваемые сотрудниками Управления регистрации населения. Публиковать имена подозреваемых суд запретил. Этот запрет будет действовать пять дней.

В полиции сообщают, что объявлена «охота» на торговцев дарконами, поэтому ожидаются новые аресты.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 19 декабря, полиция Израиля задержала пять человек, которых подозревают в незаконной выдаче постоянных израильских загранпаспортов выходцам из рф. Всех подозреваемых суд распорядился поместить под домашний арест. За них был внесен денежный залог. В течение двух недель им запретили появляться на рабочих местах и общаться со своими коллегами.