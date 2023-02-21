Ни разрезов, ни рубцов: израильская компания научилась замораживать опухоль

Израильская биомедицинская компания IceCure Medical разработала технологию, с помощью которой можно замораживать раковые клетки. Это решение упрощает жизнь пациентам, которые не могут или не хотят делать операцию.

Об этом пишет «НЭП».

Израильский стартап позволяет врачу выполнять процедуру в своем кабинете, а не в больнице. Она занимает примерно 40 минут и не вызывает болезненного восстановления. Для того чтобы ее выполнить, врачи вводят в опухоль небольшой зонд и при минусовых температурах (-170 градусов по Цельсию) замораживают, не повреждая здоровую ткань. В результате замороженные клетки умирают, а после того, как оттают, поглощаются организмом.

Такой прорыв стал возможным благодаря использованию жидкого азота вместо смеси аргона и гелия, потому что он эффективнее замораживает и его легче поддерживать при минусовых температурах.

«Курсор» писал ранее, что международная команда из Еврейского университета в Иерусалиме и Института микроэлектроники в Барселоне разработала биоразлагаемые магнитоплазмонные нанокапсулы (MAPsules) на основе металлического железа для уничтожения раковых опухолей.

Еще мы писали, что исследователи разработали новый подход к клеточной терапии для устранения существующих опухолей и индукции длительных — временный иммунитет, тренирующий иммунную систему, чтобы она могла предотвратить рецидив рака.

Напомним, что израильские ученые вдвое сократили рост раковых опухолей у мышей, используя наночастицы для введения хорошо известного местного анестетика — бупивакаина.