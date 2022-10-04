Никакого российского лобби в Израиле нет — посол в Украине

В Израиле нет российского лобби, в то же время часть жизненно важных интересов страны зависит от диалога с россией*.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

«Слухи о мощном российском лобби в Израиле сильно преувеличены. Никакого российского лобби в Израиле нет. Есть интересы Израиля и есть забота о безопасности и граждан Израиля, и военных — Армии обороны Израиля», — сказал Бродский.

По его словам, всем понятно, что россия сегодня играет значительную роль на Ближнем Востоке.

«И часть наших жизненно важных интересов зависит от нашего диалога с россией. Не секрет, что у нас есть диалог с рф, есть канал коммуникаций по военно-стратегическим вопросам, которые касаются Ближнего Востока и ближайших нам стран, прежде всего Сирии», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что Израиль обсуждает с россией иранский вопрос.

«И любой неосторожный шаг с нашей стороны может навредить этому диалогу, нанести ущерб, который, в свою очередь, нанесет ущерб безопасности Израиля. Ни одно правительство Израиля не пойдет на такой шаг, потому что оно понимает всю ответственность, которую ему придется нести», — сказал посол.

Как сообщал Курсор, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ответил на критику украинского президента Владимира Зеленского, который ранее сказала, что он «ошеломлен» отсутствием помощи со стороны Израиля.

По словам посла, ему было «болезненно» услышать то, что сказал президент Украины, потому что Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине с первых дней полномасштабной войны, развязанной россией.

Бродский отметил, что Израиль сделал акцент на гуманитарной поддержке Украины, при этом осуждает агрессию россии и четко занял сторону Киева. Он добавил, что слова Зеленского о военной помощи не отражают картину целиком.

Ранее Курсор писал, что новый посол Киева на Ближнем Востоке заявил, что Украина «разочарована» Израилем из-за позиции по войне. Максим Субх, новый спецпредставитель Киева, говорит, что премьер-министр Яир Лапид изменил тон, когда стал премьер-министром.