Посол Израиля ответил Зеленскому: Израиль помогает Украине, не переходя красных линий

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский во время интервью РБК-Украина ответил на критику украинского президента Владимира Зеленского, который ранее сказала, что он «ошеломлен» отсутствием помощи со стороны Израиля.

По словам посла, ему было «болезненно» услышать то, что сказал президент Украины, потому что Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине с первых дней полномасштабной войны, развязанной россией.

Бродский отметил, что Израиль сделал акцент на гуманитарной поддержке Украины, при этом осуждает агрессию россии и четко занял сторону Киева. Он добавил, что слова Зеленского о военной помощи не отражают картину целиком.

Посол отметил, что вопрос оружия — красная линия, за которую не перейдет ни одно правительство Израиля. Но это не значит, что таким образом Израиль поддерживает рф, к которой, по словам дипломата, и в самом Израиле тоже немало вопросов.

Кроме этого, дипломат заявил, что Израиль активно помогает Украине, но не переходит красных линий, которые связаны со сложной ситуацией на Ближнем Востоке.

«Израиль сидит на вершине пороховой бочки, в любой момент может произойти теракт, может образоваться предвоенная или военная ситуация. Поэтому Израилю необходимо действовать осторожно и думать о своей безопасности», — отметил дипломат.

Ранее Курсор писал, что новый посол Киева на Ближнем Востоке заявил, что Украина «разочарована» Израилем из-за позиции по войне. Максим Субх, новый спецпредставитель Киева, говорит, что премьер-министр Яир Лапид изменил тон, когда стал премьер-министром.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский говорит, что шокирован отсутствием помощи Украине со стороны Израиля. По словам украинского президента, при этом Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны.

Как сообщал Курсор, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает присоединения Израиля к международным санкциям, введенным против россии из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что Яир Лапид позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому: основные моменты телефонного разговора. Пресс-служба премьер-министра сообщила о состоявшемся телефонном разговоре с главой Украины. Сообщается, что Лапид выразил поддержку украинскому народу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!